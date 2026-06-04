www.controradio.it A Pieve e Sant'Andrea di Compito la 4a edizione del Festival del bosco Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:28 Share Share Link Embed

Quarta edizione del Festival del Bosco del Compitese e Monte Pisano a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori, Lucca).

Il 7, 14 e 21 giugno, tre domeniche dedicate alla cultura e alla natura che avranno invece una tematizzazione, che si declinerà nelle arti plastiche (7 giugno), nella danza e nel movimento dei corpi (14 giugno) e infine nel trekking (21 giugno). Ogni giorno ci saranno eventi dedicati al benessere (yoga, meditazione, immersioni in foresta), esperienze ludiche e didattiche (dai giochi di una volta ai burattini), laboratori educativi per i bambini (serigrafia, cianotipia), la scoperta degli antichi mestieri e delle erbe selvatiche, presentazioni di libri e molto altro ancora.

Ogni giorno, a pranzo e a cena, piatti della tradizione e panini gourmet con prodotti locali. Il Festival è organizzato dalla cooperativa Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione di decine di realtà locali e nazionali. Programma completo e informazioni sono consultabili qui.

Pierluigi Megahertz ha intervistato Francesco Passaglia, Presidente del Centro Culturale Compitese.