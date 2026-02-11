    Sesto, Toccafondi (IV): “L’Aeroporto è una scusa, non si può parlare di Campo Largo per le politiche e non per le amministrative”

    Sesto, Toccafondi (IV): "L'Aeroporto è una scusa, non si può parlare di Campo Largo per le politiche e non per le amministrative"
    Dopo la rottura tra Casa Riformista/Italia Viva e la maggioranza di centrosinistra che guida il comune (Ecolò-Europa Verde, Pd, Per Sesto e Sinistra Italiana)  sul tema dell’allungamento della pista di Peretola (su cui il comune di sesto insieme agli altri comuni della piana ha presentato nuovamente un ricorso al TAR), abbiamo intervistato il  consigliere comunale di IV Gabriele Toccafondi