www.controradio.it Samurai Residenza Musicale Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:45 Share Share Link Embed

SA.MU.R.A.I. – Residenza Musicale Toscana

Un percorso di formazione per strumentisti, autori e musicisti tra i 18 e i 35 anni che vivono in Toscana.

Solo 15 posti disponibili.

Dove: Tenuta di Camugliano

Un luogo in cui si vive e si lavora insieme, ogni giorno.

Quando: 50 giornate distribuite in 2 sessioni:

– marzo–maggio 2026

– settembre–novembre 2026

Cosa offre:– formazione 100% gratuita

– borsa di residenza

– alloggio incluso

– docenti attivi nel settore

SA.MU.R.A.I. non è solo studio.

È convivenza tra musicisti, scambio quotidiano, errori condivisi, idee che crescono insieme. Si vive nello stesso spazio, si lavora sugli stessi progetti, si impara anche fuori dall’aula.

Scadenza per le candidature: 24 febbraio

https://www.samurai-rmt.it/