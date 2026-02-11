Samurai Residenza Musicale Toscana

SA.MU.R.A.I. – Residenza Musicale Toscana
Un percorso di formazione per strumentisti, autori e musicisti tra i 18 e i 35 anni che vivono in Toscana.
Solo 15 posti disponibili.
Dove: Tenuta di Camugliano
Un luogo in cui si vive e si lavora insieme, ogni giorno.
Quando: 50 giornate distribuite in 2 sessioni:
– marzo–maggio 2026
– settembre–novembre 2026
Cosa offre:– formazione 100% gratuita
– borsa di residenza
– alloggio incluso
– docenti attivi nel settore
SA.MU.R.A.I. non è solo studio.
È convivenza tra musicisti, scambio quotidiano, errori condivisi, idee che crescono insieme. Si vive nello stesso spazio, si lavora sugli stessi progetti, si impara anche fuori dall’aula.
Scadenza per le candidature: 24 febbraio
https://www.samurai-rmt.it/