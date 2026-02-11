    Samurai Residenza Musicale Toscana

    SA.MU.R.A.I. – Residenza Musicale Toscana
    Un percorso di formazione per strumentisti, autori e musicisti tra i 18 e i 35 anni che vivono in Toscana.
    Solo 15 posti disponibili.
    Dove: Tenuta di Camugliano
    Un luogo in cui si vive e si lavora insieme, ogni giorno.
    Quando: 50 giornate distribuite in 2 sessioni:
    – marzo–maggio 2026
    – settembre–novembre 2026
    Cosa offre:– formazione 100% gratuita

    – borsa di residenza
    – alloggio incluso
    – docenti attivi nel settore
    SA.MU.R.A.I. non è solo studio.
    È convivenza tra musicisti, scambio quotidiano, errori condivisi, idee che crescono insieme. Si vive nello stesso spazio, si lavora sugli stessi progetti, si impara anche fuori dall’aula.
    Scadenza per le candidature: 24 febbraio
     https://www.samurai-rmt.it/