‘Senza rossetto’, evento per gli 80 anni del primo voto alle donne

Nell’ambito delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dal primo voto femminile in Italia, il Consiglio regionale promuove un programma di eventi ad ingresso gratuito, pensati per unire la solennità delle istituzioni alla forza del linguaggio artistico. Il 24 settembre alle 21, al Nelson Mandela Forum di Firenze, andrà in scena Senza Rossetto, inedita e potente alternanza di parole, musica e testimonianze per un grande rito collettivo condotto da Serena Rossi. Sul palco tante artiste, tra cui Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer, Letizia Fuochi.
La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e il presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum Massimo Gramigni