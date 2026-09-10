Firenze, “Riconnessioni”: per accompagnare bambini e ragazzi a un uso più consapevole del digitale

Una cornice educativa comune per accompagnare bambini e ragazzi a un uso più consapevole del digitale, rafforzando il rapporto tra scuola, famiglie e territorio e mettendo al centro benessere e relazioni. È ‘Riconnessioni’, la proposta del Comune di Firenze per gli Istituti comprensivi, nata attraverso un percorso partecipato durato tutto lo scorso anno scolastico, che punta a inserire nei Patti educativi di corresponsabilità una sezione dedicata a “Cittadinanza digitale, benessere digitale e uso consapevole delle tecnologie”.
L’obiettivo è costruire criteri condivisi su smartphone, social, piattaforme e dispositivi digitali, nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole.
Nell’audio Benedetta Albanese assessora all’istruzione del Comune di Firenze