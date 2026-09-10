Sentiero Film Factory 2026 allarga i confini: dieci giorni di cinema indipendente, incontri e musica

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Un festival che cresce, attraversa territori e linguaggi e continua a fare del cinema un’esperienza collettiva. È Sentiero Film Factory, il primo festival dedicato ai corti e lungometraggi che dal 17 al 26 settembre coinvolgerà vari luoghi tra cui, per la prima volta, il Teatro Politeama di Poggibonsi. A Firenze le proiezioni, gli incontri e i concerti si terranno tra le Ex Leopoldine di Piazza Tasso, il Conventino, gli spazi di ARTEX, il Circolo Aurora, il Chiostro della Biblioteca Thouar e l’intero quartiere di San Frediano. 91 le opere che compongono il programma di questa sesta edizione.
Pierfrancesco Bigazzi e Matteo Laguni, rispettivamente dir. artistico e project Manager del Festival