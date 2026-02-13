    Senza consenso è stupro 

    Senza consenso è stupro 
    Donne in Rete contro la violenza ha chiamato a raccolta in un’assemblea pubblica le persone e le organizzazioni interessate a contrastare l’approvazione del cosiddetto ddl stupri, alla luce della proposta della presidente Bongiorno sulla modifica dell’art. 609 bis del codice penale – approvato lo scorso 27 gennaio in Commissione giustizia. È stato concordato lo stato di mobilitazione permanente e l’organizzazione di una manifestazione diffusa che vedrà oltre 100 piazze attive il 15 febbraio per tentare  di costruire una società che abbia a cuore l’autodeterminazione e la libertà di tutte e tutti.
    Assemblea aperta a Firenze

    Espresso, esplicito e attuale. Cosa significa mettere al centro del dibattito la cultura del consenso? Cosa significa consenso libero e attuale?
    Come vogliono cambiare la legge sulla violenza sessuale e sullo stupro? Ne parleremo insieme domenica 15 febbraio dalle ore 10 in via delle vecchie carceri 8 a Firenze.

    Marisa Nicchi Donne insieme per la pace

    Debora Angeli Responsabile diritti delle donne ed equità di genere