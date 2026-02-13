Presentazione Master in psicopatologia forense e criminologia 

In studio la Prof.ssa Barbara Gualco coordinatrice del Master

Il master intende trasmettere agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psichiatria forense, alla psicopatologia forense e alla criminologia, con particolare attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Si propone di formare professionisti in grado di prevenire e riconoscere i comportamenti criminali e di operare nel settore psichiatrico e psicopatologico forense, in relazione alle attività clinico-criminologiche previste dalla normativa vigente e al settore peritale per adulti e minori. Il master è accreditato con crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze e di Prato.