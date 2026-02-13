www.controradio.it A Livorno nasce 'Terry lo zainetto' contro la violenza di genere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:16 Share Share Link Embed

Il progetto prevede la distribuzione di uno zainetto contenente beni essenziali di prima necessità, in particolare biancheria intima e prodotti per l’igiene personale, destinato soprattutto alle donne che si trovano costrette ad abbandonare la propria casa in condizioni di emergenza. Il progetto è promosso da Pedale Rosso, associazione fondata da Marianella Bargilli, attrice teatrale e cinematografica, personaggio televisivo, autrice e conduttrice di programmi culturali, e da Paolo Bettini, campione del mondo e oro olimpico di ciclismo. ‘Terry lo zainetto’ prende il nome da Maria Teresa, detta Terry, madre di Marianella Bargilli, vittima di violenza domestica.

Il progetto vede anche il coinvolgimento delle istituzioni locali, in particolare Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno, ha manifestato la propria disponibilità a favorire la diffusione dell’iniziativa all’interno della rete dei servizi territoriali.