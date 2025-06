“Se cento donne…” – Appello pubblico per la pace

“Se cento donne…”, è il titolo dell’azione pubblica promossa da Donne Insieme per la Pace – Firenze nell’ambito della campagna nazionale “10, 100, 1.000 piazze per la pace”. L’appuntamento è per giovedì 26 giugno, dalle 21 alle 22, in Piazza dei Ciompi a Firenze. L’iniziativa nasce come un grido collettivo contro la guerra, per esprimere solidarietà a Gaza e a tutte le popolazioni vittime di violenze, genocidi, fame, sete, e privazioni umanitarie. Un appello civile e politico per non smettere di mobilitarsi e tenere viva la voce di chi chiede un’alternativa al conflitto armato. Ogni partecipante sarà invitata/o a leggere ad alta voce un breve testo (massimo 30 secondi): una frase, una poesia, una riflessione. Tutti i contributi saranno registrati per la realizzazione di un video collettivo da diffondere sui social, come atto di testimonianza e resistenza pacifica. “Confliggere per cambiare senza ammazzarsi, senza distruggere il pianeta, senza disumanizzare il nemico”. È il principio che guida l’iniziativa, ispirata dalla lunga storia delle mobilitazioni femminili per la pace. Chi desidera aderire può scrivere a: donneinsiemeperlapace@gmail. com Gli hashtag per promuovere l’evento sono: #pergazasecentodonne – #noguerrasecentodonnedi Donne Insieme per la Pace