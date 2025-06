Lanciata in queste ore una nuova campagna dell’associazione Luca Coscioni con raccolta firme per una nuova PDL nazionale di iniziativa popolare sul fine vita, con l’intento di consegnarla prima che venga messo in discussione il testo governativo, previsto per il 17 luglio. https://www. associazionelucacoscioni.it/ eutanasia-legale-la-proposta- di-legge-popolare