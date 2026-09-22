Scuola: Meloni, il tetto agli stranieri e il caso Prato. Biffoni scrive alla premier

Lettera aperta del sindaco di Prato Matteo Biffoni alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’annuncio che il Governo sta pensando di introdurre per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe. N ella domenica della Pontida leghista e della kermesse sovranista di Futuro nazionale, quasi come fosse un rilancio della sfida a destra sui temi securitari e identitari, Giorgia Meloni annuncia un provvedimento imminente in Consiglio dei ministri. L’obiettivo politico è trasformare in legge il limite del 30% di alunni stranieri per classe, una soglia introdotta inizialmente nel 2010 con una circolare dell’allora ministra Gelmini, che tuttavia prevedeva numerose deroghe e non è mai stata applicata rigidamente. L’annuncio ha subito sollevato forti perplessità da parte dei dirigenti scolastici. Il riferimento alla provincia e città di Prato è inevitabile visto che detiene la più alta incidenza di alunni stranieri in Italia sul totale degli iscritti, configurandosi come uno dei laboratori più significativi del Paese per l’integrazione e l’inclusione scolastica.

Giorgio Bernardini