Libri: Mamma Paola

/
RSS Feed
Martedì al torrino di Santa Rosa, Firenze (ore 20), la presentazione. La madre dell’autore, anzi la “mamma”, si chiama Paola. Soffre di demenza senile, e per questo ha bisogno dell’assistenza dei familiari. Vivere accanto a lei è una sfida fatta di attenzioni costanti, bruschi risvegli, piccole e grandi paure. Ma anche di momenti commoventi, attimi d’ilarità e di un amore sconfinato che non si attenua né scompare mai.
Dalle pagine di questo diario, breve ma intensissimo, Matteo Poggi un fiorentino DOC racconta la sua storia senza indulgere mai al pietismo e alla rassegnazione, aiutandoci a comprendere meglio un male assai diffuso ma di cui non si parla mai abbastanza.
Lo abbiamo intervistato