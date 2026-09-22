‘In guerra andateci voi’. Riprendersi il valore della politica e della Resistenza

Le dichiarazioni di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, sulla diserzione e le spese militari hanno acceso un forte dibattito interno al Partito Democratico. Esponenti moderati e riformisti del partito (tra cui Giorgio Gori) hanno preso le distanze dalle parole della leader giovanile, definendo il concetto di “organizzare i disertori” come improprio, divisivo o addirittura in contrasto con i doveri costituzionali di difesa della Patria (Art. 52 della Costituzione) e dallo spirito della Resistenza. Il deputato dem Arturo Scotto si è schierato apertamente a favore di Virginia Libero perché restituisce voce a una generazione convinta che la pace sia una politica attiva che va organizzata. Pieno sostegno dalla presidente dell’Anpi di Firenze, Vania Bagni “La resistenza è stata fatta per arrivare alla pace. I Giovani ce lo ricordano e noi dobbiamo ascoltarli”.