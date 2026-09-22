Mondeggi: arriva la festa della vendemmia e il sostegno al progetto C.A.S.A

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Un’altra vendemmia si è conclusa e come ogni anno, Mondeggi Bene Comune festeggia con una giornata di festa e condivisione
sabato 26 settembre dalle 16:00, Via di Mondeggi, 4
L’anno scorso, dalla collaborazione con altre realtà contadine italiane, è nato il progetto 𝗖.𝗔.𝗦.𝗔 (Comunità Agricola di Solidarietà Attiva)
Oggi C.A.S.A. è pronta a ripartire per la Palestina, raddoppiando le sue forze.
Tutto il ricavato della cena della Festa della Vendemmia andrà a coprire i costi di questa spedizione.
il progetto: mondeggibenecomune.org/2026/
PRENOTA UN POSTO A CENA: https://urly.it/31gn_9
Martina Martignoni Mondeggi Bene Comune