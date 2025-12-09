www.controradio.it Scuola contadina: corsi gratuiti di agricoltura promossi dall'Unione Buddhista e Mondeggi Bene Comune Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:13 Share Share Link Embed

Torna, per il biennio 2025-2026, la Scuola Contadina di Mondeggi, giunta alla sua sesta edizione. Un percorso di formazione popolare che avvicina centinaia di persone alla terra e ai saperi agricoli, promuovendo un’agricoltura libera, sostenibile e condivisa. La Scuola è un progetto condiviso e co-organizzato dall’area Ecologia dell’Unione Buddhista Italiana e dall’associazione Mondeggi Bene Comune e si svolge nella tenuta di Mondeggi e nella Casa del Popolo di Grassina (Bagno a Ripoli, FI). Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche i corsi su microrganismi utili in agricoltura, apicoltura ecologica, riconoscimento delle piante spontanee e autocostruzione di una tenda yurta.

Silvia Francescon, responsabile dell’area Ecologia di Unione Buddhista Italiana