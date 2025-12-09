Controradio Live in esterna – Speciale strage Eni di Calenzano un anno dopo
Nel sito Eni di Calenzano (Firenze), teatro della tragedia in cui il 9 dicembre 2024 morirono in un’esplosione cinque persone, sorgerà un hub di energie rinnovabili con la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico da 20 Megawatt. Sarà siglato un protocollo d’intesa entro la fine dell’anno. Questa mattina, esattamente un anno dopo la tragedia, Raffaele Palumbo è in diretta davanti ai cancelli dell’ex deposito Eni di Calenzano con alcuni ospiti.