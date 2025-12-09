www.controradio.it Cultura e solidarietà: arrivano i bandi 2026 di Fondazione CR Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Possono partecipare le realtà di Firenze e Città Metropolitana, Arezzo e provincia, Grosseto e provincia. Fra le novità: il rilascio di voucher per i destinatari dei progetti dei bandi Anziani e Disabilità per rendere più accessibili servizi dedicati

AUDIO: Il direttore della Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori

Sono aperti i primi nove bandi per assegnare i contributi 2026 di Fondazione CR Firenze alle realtà del territorio che operano nell’ambito della cultura e della solidarietà. Un’opportunità importante di crescita e sviluppo dei territori di Firenze e Città metropolitana, e delle province di Arezzo e Grosseto. Saranno selezionate le proposte che risponderanno ai valori e agli obiettivi prefissati della Fondazione. Fra le novità di quest’anno, i bandi “ridotti” ovvero che richiedono procedure e modalità di rendicontazione semplificate per importi fino a 5 e 10 mila euro.

La Fondazione CR Firenze rinnova il suo impegno in favore dei più deboli sostenendo grandi e piccoli operatori del territorio che si occupano di fragilità, marginalità e disabilità. C’è tempo fino al 23 gennaio 2026 per candidare la propria iniziativa ai bandi: Welfare, La Fondazione per la disabilità, Anziani, La Fondazione per le donne, oltre al bando “ridotto” per richieste di contributi fino a 5 mila euro che possono coprire l’intero costo del progetto.

Con il bando Welfare, la Fondazione intende sostenere progetti in grado di garantire assistenza e qualità della vita alle categorie socialmente svantaggiate e la promozione delle attività volte all’integrazione e alla coesione sociale. I contributi andranno agli enti che si occupano di marginalità (immigrati, indigenti, minori non accompagnati) e alle iniziative che promuovono soluzioni di “welfare di prossimità”, ovvero che propongono la creazione di strutture sanitarie (ambulatori) o riabilitative. La Fondazione per le Donne è il bando che sostiene le attività di assistenza legate alla violenza di genere e alla tutela delle donne e delle minori vittime di violenza. Ancora il bando La Fondazione per la Disabilità intende sostenere progetti che propongano soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per favorire l’inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie e delle abilità personali di persone con disabilità in tutti gli ambiti della loro vita quotidiana. Con il bando Anziani la Fondazione, infine, vuole supportare le iniziative dedicate alla terza età: dal supporto al cohousing alla promozione delle attività di prevenzione, dall’assistenza capillare sul territorio all’innovazione dell’assistenza domiciliare delle persone non autosufficienti. Una novità viene introdotta sia per il bando Anziani che per La Fondazione per la Disabilità: i contributi per i progetti saranno rilasciati in forma di voucher per far accedere a condizioni facilitate le persone che usufruiscono dei servizi erogati dagli ETS che verranno selezionati.

La cultura è per la Fondazione un elemento fondamentale per il benessere di una comunità e tre sono i bandi a cui si possono candidare gli operatori culturali del territorio fino al 30 gennaio 2026: Arti Visive, Attività Artistiche e Culturali, Conservazione e Valorizzazione Archivi e Biblioteche, a cui si aggiunge il nuovo bando per richieste di contributi fino a 10 mila euro per progetti artistici e culturali che possono coprire fino all’80 % del costo del progetto.

Il bando Arti Visive intende sostenere i soggetti che operano in ambito cinema e audiovisivo e nella valorizzazione di pittura, scultura, architettura, disegno e fotografia. I progetti presentati potranno riguardare mostre, attività espositive temporanee, festival o rassegne, eventi o manifestazioni culturali e laboratori per ragazzi o rivolti ai nuovi pubblici. Il bando Attività Artistiche e Culturali ha l’obiettivo di supportare la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni culturali volti alla promozione, diffusione e valorizzazione di questi ambiti tematici: storia, tradizioni e cultura locale; poesia e letteratura; attività culturali in genere. Il bando Conservazione e Valorizzazione Archivi e Biblioteche ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di azioni volte allo studio, digitazione e valorizzazione degli archivi storici e stimolare la partecipazione culturale e la frequentazione delle biblioteche come stimolo al benessere e alla crescita intellettuale e civile della comunità.

Le richieste di contributo possono essere presentate esclusivamente online tramite il portale ROL. Ai bandi potranno accedere le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività, coerenti con le finalità statutarie, nei territori di intervento della Fondazione. È possibile presentare una sola richiesta di contributo e per presentare domanda occorre essere accreditati.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accreditamento e partecipazione: fondazionecrfirenze.it/cosa-facciamo/bandi/