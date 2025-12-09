N.I.C.E. con IRISH FILM FESTA: il Cinema Irlandese torna protagonista a Firenze

Il Cinema Irlandese torna protagonista a Firenze per la serata conclusiva della 50 Giorni di Cinema. E lo farà l’11 dicembre 2025 ore 18.30 al Cinema La Compagnia consolidando la collaborazione tra New Italian Cinema Events (N.I.C.E.) e l’IRISH FILM FESTA.

AUDIO: La direttrice esecutiva di NICE Matilde Castagnoli

Prosegue e si consolida la prestigiosa collaborazione tra New Italian Cinema Events (N.I.C.E.) e l’IRISH FILM FESTA. Dopo il successo riscontrato durante l’appuntamento estivo di Apriti Cinema, il grande schermo si tinge nuovamente di verde: l’11 dicembre il Cinema La Compagnia di Firenze ospiterà una giornata interamente dedicata alla cinematografia irlandese, nell’ambito della serata conclusiva della rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze.

Il pomeriggio si aprirà alle 18.30 con un vero e proprio cult del cinema irlandese contemporaneo: Breakfast on Pluto (2005), capolavoro onirico e commovente diretto dal maestro Neil Jordan (già Premio Oscar per La moglie del soldato). Il film, tratto dal romanzo omonimo di Patrick McCabe, è una narrazione vibrante e agrodolce, incentrata sull’affascinante e tormentata figura di Patrick “Kitten” Braden. Figlio illegittimo del parroco di un paesino, Kitten fugge dall’Irlanda degli anni ’60 alla volta della Swinging London per ritrovare la madre e realizzare il suo desiderio più grande: essere finalmente la donna che è. Un’avventura toccante tra identità e ribellione, con lo sfondo dei tumulti storici dell’IRA.

Già nel 2005, la pellicola metteva in luce le straordinarie e versatili qualità d’attore di Cillian Murphy, oggi star internazionale e vincitore del Premio Oscar come miglior attore nel 2024 per Oppenheimer, che qui offre una delle sue prime interpretazioni memorabili e toccanti.

La serata rende omaggio al Nuovo Cinema Irlandese con il film nordirlandese The Spin, 2024 (ore 21.00). Questa brillante pellicola, ricca di musica e avventura, ci porta a conoscere Elvis e Dermot, amici di lunga data e co-proprietari del Boneyard Records, un piccolo negozio di musica a Omagh. I due si trovano in gravi difficoltà economiche, a un passo dallo sfratto.

La speranza arriva sotto forma di un’occasione imperdibile: vengono a conoscenza di alcuni dischi rari che, all’insaputa del loro stesso venditore, valgono una piccola fortuna. Inizia così un rocambolesco viaggio verso sud, in direzione di Cork, che i due intraprendono con l’obiettivo di accaparrarsi i pregiati vinili e salvare l’amato negozio.

The Spin vanta un’ispirazione semi-autobiografica, essendo tratto dalle esperienze reali del musicista Mark McCausland, originario di Omagh, Irlanda del Nord. A dirigere la commedia è Michael Head, apprezzato e pluripremiato attore, regista e sceneggiatore.

Il cast promette scintille: accanto ai due protagonisti interpretati da Brenock O’Connor e Olwen Colgan, troviamo un volto noto e amato dal pubblico televisivo: Tara Lynne O’Neil, celebre per il suo ruolo nella popolare serie Derry Girls.

Entrambe le proiezioni di N.I.C.E. con Irish Film Festa saranno introdotte da Susanna Pellis, direttore artistico di Irish Film Festa, presente in sala in collegamento.

Dichiara Susanna Pellis: “L’IRISH FILM FESTA rinnova la sua collaborazione con N.I.C.E. e torna con molto piacere a Firenze, nel magnifico cinema La Compagnia, per la serata di chiusura della rassegna “50 Giorni di Cinema”.

Per l’occasione proponiamo un double bill: prima il nostro Irish Classic di quest’anno, Breakfast on Pluto, a vent’anni esatti dalla sua uscita in sala; e, a seguire, la recente commedia nordirlandese The Spin, con la quale abbiamo briosamente concluso l’edizione 2025 del nostro festival.”

Viviana del Bianco, direttrice artistica di N.I.C.E.: “Da quattro anni a questa parte N.I.C.E. porta il nuovo cinema italiano in Irlanda. Il grande entusiasmo che il pubblico locale ci ha riservato ci ha dato l’impulso a dare il via a questa collaborazione con Irish Film Festa nel 2024 con grandi soddisfazioni. Siamo quindi felici di poter replicare anche quest’anno e Vi aspettiamo in sala per una serata di eccellente cinema irlandese!”.

Firenze 11 dicembre dalle ore 18.30 Cinema La Compagnia – Via Cavour 50/r

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, senza prenotazione