www.controradio.it Scandicci rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:39 Share Share Link Embed

Domenica 15 febbraio 2026, dalle 15,30 alle 19,30, al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci in via Pantin, la Compagnia Teatrale Krypton, con il patrocinio del Comune di Scandicci, per volontà della sindaca Claudia Sereni, organizzerà un omaggio dedicato a Giancarlo Cauteruccio, figura centrale e innovativa della scena teatrale e delle arti contemporanee, scomparso l’11 gennaio scorso a Sibari. Un atto di riconoscenza collettiva verso un artista che ha profondamente segnato l’identità culturale della città e il panorama del teatro di ricerca italiano e internazionale. Dopo i saluti istituzionali il pomeriggio proseguirà con la partecipazione di artisti, studiosi, collaboratori, amici, allievi e cittadini davanti a un microfono aperto, uno spazio per voci e corpi che vogliano portare un saluto, un ricordo, dare un segno di presenza. Una sala del castello ospiterà un’installazione audio-video in omaggio a Cauteruccio come ulteriore gesto poetico e visivo di memoria.

In studio Fulvio Cauteruccio e in collegamento audio la sindaca Claudia Sereni.