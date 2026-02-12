www.controradio.it Il misterioso caso di Matteo Biffoni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:06 Share Share Link Embed

Da Consigliere comunale a parlamentare vicino a Matteo Renzi, Biffoni – che di lavoro ha fatto l’avvocato – decide dodici anni fa di lasciare un posto comodo e ben retribuito per fare il sindaco della sua città. Prato. E di restituirla al centro sinistra. Doppio mandato, con una rielezione durante la stagione di maggiore espansione di Matteo Salvini. Poi, le elezioni regionali 2025 e la soddisfazione di essere il più votato in Toscana, nonostante la crisi della sua città (e del suo partito in città), con la nuova sindaca dimissionata per un’inchiesta della magistratura. Eppure, in Regione Biffoni resta ai margini. Il consenso da lui raccolto non viene premiato e resta, dallo scorso ottobre, un consigliere regionale. Ma la politica cittadina resta in crisi profonda e qui la spaccatura tra una maggioranza che si riconosce nella Segretaria Elly Schlein e la minoranza dei cosiddetti “Riformisti” fatica a ricomporsi. Di nuovo, in un momento di crisi in cui il Pd cittadino fatica a trovare una via d’uscita, viene rievocata la figura di Biffoni, che viene invitato a tornare a fare il Sindaco di Prato. Oggi, ai nostri microfoni, Matteo Biffoni racconta la sua versione dei fatti. In collegamento anche Giorgio Bernardini.