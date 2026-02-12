“Il problema non è solo il colore del cubo nero spuntato sull’ex Teatro Comunale. C’è una questione più generale, legata a chi ha preso alcune decisioni di cui oggi si vedono le conseguenze. Per questo rilanciamo con due azioni. Un question time lunedì che chiede alla Giunta di accogliere la richiesta di sospensiva delle principali trasformazioni urbane decise in una stagione che si dichiara superata. E un’assemblea da svolgere la prima settimana di marzo in Palazzo Vecchio, per la quale chiederemo nulla osta al Presidente del Consiglio comunale”.
Cubo Nero e urbanistica: SPC “servono sospensiva e politica”
Dmitrij Palagi – Sinistra Progetto Comune