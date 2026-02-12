www.controradio.it Cubo Nero e urbanistica: SPC "servono sospensiva e politica" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:40 Share Share Link Embed

“Il problema non è solo il colore del cubo nero spuntato sull’ex Teatro Comunale. C’è una questione più generale, legata a chi ha preso alcune decisioni di cui oggi si vedono le conseguenze. Per questo rilanciamo con due azioni. Un question time lunedì che chiede alla Giunta di accogliere la richiesta di sospensiva delle principali trasformazioni urbane decise in una stagione che si dichiara superata. E un’assemblea da svolgere la prima settimana di marzo in Palazzo Vecchio, per la quale chiederemo nulla osta al Presidente del Consiglio comunale”.