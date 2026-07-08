www.controradio.it Salvare l’industria, tutelare il lavoro: il 9 luglio la Toscana dell’industria si ferma, per ripartire. Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:19:14 Share Share Link Embed

Il 9 luglio, per la prima volta, tutta la Toscana dell’industria e della manifattura si ferma con un’intera giornata di sciopero e una manifestazione regionale. Non era mai successo prima. A giustificare una simile storica decisione, il fatto che la Toscana sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi anni per il proprio sistema industriale e manifatturiero. A questa congiuntura, ormai strutturale, si sommano le criticità derivanti da una transizione ambientale ed energetica ancora priva di strategie industriali condivise e all’affermarsi dell’intelligenza artificiale. Per queste ragioni Cgil, Cisl e Uil Toscana hanno proclamato per il 9 luglio uno sciopero regionale per l’intera giornata dei settori industriali e manifatturieri, con manifestazione a Firenze.