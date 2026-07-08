www.controradio.it Alberi, verde e nuovi materiali per abbassare la temperatura a Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:31 Share Share Link Embed

FIRENZE. Le simulazioni del progetto Mirificus dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe), con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana. I dati raccolti a Firenze e a Roma hanno mostratocome l’introduzione di pavimentazioni che non trattengono calore, la realizzazione di nuovi spazi verdi e la piantumazione di nuovi alberi, producono un calo netto delle temperature, portando a dei risultati sorprendenti. Il responsabile del progetto per Ispra, Michele Munafò, ai nostri microfoni.