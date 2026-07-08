Il procuratore generale Ettore Squillace Greco, torna ai nostri microfoni a parlare della situazione di Sollicciano: «pur limitato nel tempo e nella casistica, mi pare che il provvedimento costituisca l’ennesima dimostrazione della drammaticità della situazione carceraria in Toscana. Quello del sovraffollamento è un problema che si sta aggravando non solo a Sollicciano, ma anche in altre strutture della Regione. La situazione richiede un intervento che, ormai, è veramente improcrastinabile».
Il Procuratore generale di Firenze parla della situazione del sovraffollamento a Sollicciano
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