www.controradio.it Il Procuratore generale di Firenze parla della situazione del sovraffollamento a Sollicciano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:42 Share Share Link Embed

Il procuratore generale Ettore Squillace Greco, torna ai nostri microfoni a parlare della situazione di Sollicciano: «pur limitato nel tempo e nella casistica, mi pare che il provvedimento costituisca l’ennesima dimostrazione della drammaticità della situazione carceraria in Toscana. Quello del sovraffollamento è un problema che si sta aggravando non solo a Sollicciano, ma anche in altre strutture della Regione. La situazione richiede un intervento che, ormai, è veramente improcrastinabile».