www.controradio.it Traffico Firenze, 56% spostamenti si fanno in auto e 46% copre distanze sotto 2 km Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Incentivare la mobilità pedonale e quella ciclistica con un maggior numero di percorsi sicuri, riducendo i limiti di velocità e migliorando gli attraversamenti; un trasporto pubblico più affidabile ma anche una gestione più efficiente dei parcheggi e delle aree di carico e scarico merci. Sono queste alcune dei priorità che guideranno il Piano generale del traffico urbano su cui sta lavorando il Comune di Firenze.