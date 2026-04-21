www.controradio.it Salute mentale giovani: allarme in Italia, crescono i numeri anche in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

In Italia oltre 800mila persone sono seguite dai servizi di salute mentale, con un aumento significativo tra i giovani e più di 75mila nuovi pazienti under 35 in un solo anno. Un sistema, quello fotografato dall’ultimo Report sulla salute mentale curato dal Ministero della Salute, che fatica a reggere, tra carenza di personale e tempi di attesa sempre più lunghi. In Toscana, intanto, cresce il disagio tra i ragazzi, mentre resta alta l’attenzione sul fronte sicurezza dopo il caso dell’aggressione alla psichiatra Barbara Capovani, diventato simbolo delle criticità che investono anche chi lavora in prima linea.