www.controradio.it Agricoltura, Un Premio per chi tutela “Il paesaggio rurale” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:28 Share Share Link Embed

A lanciare il primo riconoscimento dedicato a chi promuove pratiche agricole e silvo-pastorali di valore storico è l’Associazione dei Paesaggi Rurali di

Interesse Storico (PRIS) E.T.S. Un appello a cui si aggiunge con forza, attraverso un contributo economico di rilievo, il Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, le cui colline sono state riconosciute patrimonio dell’umanità Unesco.

Il bando di concorso include interventi di recupero o riqualificazione, iniziative di pianificazione, tutela, conservazione e studio, ma anche di comunicazione, purché già in atto o conclusi da non più di tre anni ed è quanto mai trasversale, aperto a enti pubblici, associazioni, enti governativi e non profit, aziende agricole, consorzi, privati cittadini. In palio un riconoscimento economico pari a 2mila euro. I vincitori potranno

inoltre giovare di una campagna promozionale a mezzo stampa e social media già programmata dall’Associazione PRIS. Le candidature potranno essere inviate via mail fino alle ore 12 del 30 aprile 2026.

Ai nostri microfoni Prof. Mauro Agnoletti, Presidente dell’Associazione PRIS, Titolare della Cattedra Unesco in Paesaggi del patrimonio agricolo presso l’Università di Firenze e recentemente chiamato a rappresentare il paesaggio italiano nel Comitato Tecnico Scientifico dedicato a Belle arti, Archeologia e Paesaggio del Ministero della Cultura