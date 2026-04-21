Mercoledì 22 Aprile dalle 10:00 alle 16:00 in Piazza Mentana, 2.
L’Open Day sarà l’occasione per incontrare esperti del settore e approfondire tutti i servizi offerti agli aspiranti imprenditori dalla Camera di Commercio di Firenze, da PromoFirenze, dal Servizio Nuove Imprese Nazionale e dagli Enti del territorio fiorentino che collaborano alla rete dell’Hub dell’Innovazione. La giornata inoltre prevede un confronto sul tema della sostenibilità con particolare attenzione al turismo responsabile e alle nuove esigenze del settore, seguito dalla presentazione dei progetti elaborati dagli studenti finalisti dei workshop sull’avvio d’impresa.
Saranno poi illustrati contributi, servizi e strumenti che la Camera di Commercio e PromoFirenze mettono a disposizione per sostenere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
Per maggiori informazioni scrivi a [email protected]
Ne parliamo con Anna Maria Vitale Responsabile del Servizio Nuove Imprese di PromoFirenze azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze.
Speciale Open Day del Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze
Mercoledì 22 Aprile dalle 10:00 alle 16:00 in Piazza Mentana, 2.