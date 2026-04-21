www.controradio.it Speciale Open Day del Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:52 Share Share Link Embed

Mercoledì 22 Aprile dalle 10:00 alle 16:00 in Piazza Mentana, 2.

L’Open Day sarà l’occasione per incontrare esperti del settore e approfondire tutti i servizi offerti agli aspiranti imprenditori dalla Camera di Commercio di Firenze, da PromoFirenze, dal Servizio Nuove Imprese Nazionale e dagli Enti del territorio fiorentino che collaborano alla rete dell’Hub dell’Innovazione. La giornata inoltre prevede un confronto sul tema della sostenibilità con particolare attenzione al turismo responsabile e alle nuove esigenze del settore, seguito dalla presentazione dei progetti elaborati dagli studenti finalisti dei workshop sull’avvio d’impresa.

Saranno poi illustrati contributi, servizi e strumenti che la Camera di Commercio e PromoFirenze mettono a disposizione per sostenere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Per maggiori informazioni scrivi a [email protected]

Ne parliamo con Anna Maria Vitale Responsabile del Servizio Nuove Imprese di PromoFirenze azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze.