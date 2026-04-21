    Speciale Open Day del Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze

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    Speciale Open Day del Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze
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    Mercoledì 22 Aprile dalle 10:00 alle 16:00 in Piazza Mentana, 2.
    L’Open Day sarà l’occasione per incontrare esperti del settore e approfondire tutti i servizi offerti agli aspiranti imprenditori dalla Camera di Commercio di Firenze, da PromoFirenze, dal Servizio Nuove Imprese Nazionale e dagli Enti del territorio fiorentino che collaborano alla rete dell’Hub dell’Innovazione. La giornata inoltre prevede un confronto sul tema della sostenibilità con particolare attenzione al turismo responsabile e alle nuove esigenze del settore, seguito dalla presentazione dei progetti elaborati dagli studenti finalisti dei workshop sull’avvio d’impresa.
    Saranno poi illustrati contributi, servizi e strumenti che la Camera di Commercio e PromoFirenze mettono a disposizione per sostenere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
    Per maggiori informazioni scrivi a [email protected]
    Ne parliamo con Anna Maria Vitale Responsabile del Servizio Nuove Imprese di PromoFirenze azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze.