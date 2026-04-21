www.controradio.it Mafie: Livorno secondo porto in Italia per traffici illeciti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

I porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano: nel 2025 si sono registrati 131 casi di criminalità con un incremento del 14% rispetto al 2024 e con il coinvolgimento di 38 aree. Complessivamente nel quadriennio 2022-2025 sono stati registrati 496 eventi criminali: Il porto di Livorno, in particolare, si colloca al secondo posto assoluto con 42 casi, subito dopo Genova, 49 episodi.

La fotografia è stata scattata stamani da Libera che ha presentato a Firenze la terza edizione del rapporto ‘Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre’.

DOMENICO GUARINO ha intervistato Giulia Bartolini, coreferente Libera Toscana, e Ettore Squillace Greco, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze