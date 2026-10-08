    Salute mentale e burnout lavorativo

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    in vista della Giornata mondiale della salute mentale del prossimo 10 ottobre affrontiamo il tema del disagio psicologico derivante dal contesto lavorativo con la dott. ssa Fabiana Gino psicologa e psicoterapeuta. Svolge attività clinica e lavora all’interno delle organizzazioni, occupandosi di benessere psicologico, formazione e supporto alle persone e ai gruppi di lavoro. Nel suo lavoro affronta temi come la gestione dello stress, la comunicazione, le dinamiche relazionali e la prevenzione del burnout, con l’obiettivo di promuovere contesti lavorativi più sostenibili e attenti al benessere delle persone.
    chiamare dott.ssa Fabiana Gino