in vista della Giornata mondiale della salute mentale del prossimo 10 ottobre affrontiamo il tema del disagio psicologico derivante dal contesto lavorativo con la dott. ssa Fabiana Gino psicologa e psicoterapeuta. Svolge attività clinica e lavora all’interno delle organizzazioni, occupandosi di benessere psicologico, formazione e supporto alle persone e ai gruppi di lavoro. Nel suo lavoro affronta temi come la gestione dello stress, la comunicazione, le dinamiche relazionali e la prevenzione del burnout, con l’obiettivo di promuovere contesti lavorativi più sostenibili e attenti al benessere delle persone.
chiamare dott.ssa Fabiana Gino
Salute mentale e burnout lavorativo
in vista della Giornata mondiale della salute mentale del prossimo 10 ottobre affrontiamo il tema del disagio psicologico derivante dal contesto lavorativo con la dott. ssa Fabiana Gino psicologa e psicoterapeuta. Svolge attività clinica e lavora all’interno delle organizzazioni, occupandosi di benessere psicologico, formazione e supporto alle persone e ai gruppi di lavoro. Nel suo lavoro affronta temi come la gestione dello stress, la comunicazione, le dinamiche relazionali e la prevenzione del burnout, con l’obiettivo di promuovere contesti lavorativi più sostenibili e attenti al benessere delle persone.