    RSA Le Civette, prorogata apertura per sei mesi e ritiro dei licenziamenti

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    Le civette Paulesu
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    RSA Le Civette, prorogata apertura per sei mesi e ritiro dei licenziamenti
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    Le dichiarazioni dell’ assessore al welfare Nicola Paulesu

     