FIRENZE. La 33ª Marcia per la Giustizia si terrà sabato 5 settembre a Quarrata (PT), a partire dalle 20:30 in piazza Risorgimento, con il titolo di quest’anno “Il presente non basta a nessuno” — un verso che riprende un libro di Fratel Arturo Paoli, usato come spunto di riflessione sul presente. È promossa dalla Casa della Solidarietà di Quarrata insieme a Rete Radié Resch, Libera, il Circolo Arci Parco Verde, l’associazione DanceLab Armonia e il Comune di Quarrata, con il patrocinio della Regione Toscana.
Sabato la Trentatreesima Marcia per la Giustizia a Quarrata
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