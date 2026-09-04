TOSCANA. Fabio Mussi si è spento a Roma, all’ospedale Sant’Eugenio, a 78 anni. Nato a Piombino nel 1948, entrò giovanissimo nel Comitato Centrale del PCI, di cui fu poi parlamentare dal 1992 al 2008 tra PDS e DS, ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente della Camera nel 2001 e di ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Prodi. Fu anche condirettore de L’Unità, e — non avendo aderito al PD — contribuì a fondare prima Sel e poi Sinistra Italiana, di cui era ancora dirigente. Il ricordo di Fabio Mussi nelle parole di Vannino Chiti.
Vannino Chiti ricorda Fabio Mussi
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