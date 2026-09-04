FIRENZE. Sembra profilarsi una diminuzione degli spazi coperti dei locali, in particolare nel centro storico. Passata la scadenza del 31 agosto, le domande arrivate a Palazzo Vecchio dopo l’approvazione del nuovo regolamento sono 828, di cui 576 nell’area Unesco, alle quali si aggiungono una quarantina di dehors compresi nei quattro progetti unitari per piazza della Signoria, Pitti, Santa Maria Novella e Repubblica. In tutto circa 868 richieste, a fronte dei 912 dehors censiti in città nell’autunno scorso. Parla l’Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini.
A Firenze diminuiscono le richieste per i Dehors
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