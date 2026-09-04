www.controradio.it Oggi a Firenze le celebrazioni per il 125esimo anniversario della Fiom Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="52u6gEUdVj"><a href="https://www.controradio.it/podcast/oggi-a-firenze-le-celebrazioni-per-il-125esimo-anniversario-della-fiom/">Oggi a Firenze le celebrazioni per il 125esimo anniversario della Fiom</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/oggi-a-firenze-le-celebrazioni-per-il-125esimo-anniversario-della-fiom/embed/#?secret=52u6gEUdVj" width="500" height="350" title="“Oggi a Firenze le celebrazioni per il 125esimo anniversario della Fiom” — www.controradio.it" data-secret="52u6gEUdVj" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Oggi alle 18 al Caffè letterario Le Murate a Firenze la Fiom Cgil Toscana celebra il 125 anniversario con il Segretario nazionale De Palma e regionale Calosi con l’iniziativa “Dal lavoro nasce la Repubblica”.

La Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) nasce il 16 giugno 1901 a Livorno, in Toscana, quando i delegati delle principali organizzazioni dei lavoratori metalmeccanici si riunirono dando vita alla Federazione — un’origine, quindi, profondamente toscana, che rende naturale l’attenzione della regione a questo anniversario. Da allora attraversa 125 anni di storia italiana: dalle prime lotte operaie alla Resistenza, dalla ricostruzione postbellica alle grandi stagioni di mobilitazione sindacale, fino alle trasformazioni industriali e tecnologiche di oggi. La Fiom Cgil Toscana celebra l’anniversario con una giornata di festa venerdì 4 settembre, dalle 18, al Caffè Letterario Le Murate, dal titolo “Dal lavoro nasce la Repubblica” — un richiamo esplicito al primo articolo della Costituzione, scelto per mettere al centro il rapporto tra lavoro, diritti, democrazia e futuro. Al centro della serata un talk a cui partecipano Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil Toscana, e Michele De Palma, segretario generale nazionale della Fiom Cgil. Più che una semplice commemorazione, l’appuntamento fiorentino è pensato come momento di riflessione sul ruolo che il sindacato deve avere oggi nella difesa del lavoro e nella costruzione di nuovi diritti, di fronte ai cambiamenti profondi che stanno attraversando industria e mercato del lavoro — un ponte esplicito tra la memoria storica delle origini toscane della Fiom e le sfide del presente.