Oggi a Firenze le celebrazioni per il 125esimo anniversario della Fiom

Oggi alle 18 al Caffè letterario Le Murate a Firenze la Fiom Cgil Toscana celebra il 125 anniversario con il Segretario nazionale De Palma e regionale Calosi con l’iniziativa “Dal lavoro nasce la Repubblica”.
La Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) nasce il 16 giugno 1901 a Livorno, in Toscana, quando i delegati delle principali organizzazioni dei lavoratori metalmeccanici si riunirono dando vita alla Federazione — un’origine, quindi, profondamente toscana, che rende naturale l’attenzione della regione a questo anniversario. Da allora attraversa 125 anni di storia italiana: dalle prime lotte operaie alla Resistenza, dalla ricostruzione postbellica alle grandi stagioni di mobilitazione sindacale, fino alle trasformazioni industriali e tecnologiche di oggi. La Fiom Cgil Toscana celebra l’anniversario con una giornata di festa venerdì 4 settembre, dalle 18, al Caffè Letterario Le Murate, dal titolo “Dal lavoro nasce la Repubblica” — un richiamo esplicito al primo articolo della Costituzione, scelto per mettere al centro il rapporto tra lavoro, diritti, democrazia e futuro. Al centro della serata un talk a cui partecipano Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil Toscana, e Michele De Palma, segretario generale nazionale della Fiom Cgil. Più che una semplice commemorazione, l’appuntamento fiorentino è pensato come momento di riflessione sul ruolo che il sindacato deve avere oggi nella difesa del lavoro e nella costruzione di nuovi diritti, di fronte ai cambiamenti profondi che stanno attraversando industria e mercato del lavoro — un ponte esplicito tra la memoria storica delle origini toscane della Fiom e le sfide del presente.