    Round Midnight del 3 giugno 2026

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    Round Midnight del 3 giugno 2026
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    ROUND MIDNIGHT 03-06-2026

    Album della Settimana > Emmet Cohen: “Universal Truth” (Mack Avenue) –   
    TRACKLIST >>> Clifford Brown & Max Roach 5t: Round Midnight (Live Cotton Club 56 – Lone Hill) –   Dizzy Gillespie: Swing Low, Sweet Cadillac (Verve)  –  Emmet Cohen: My Funny Valentine + Well You Needn’t + Blue Train (Mack Avenue) –  Miles Davis: So What (Live Antibes 63 – Columbia) –   Lakecia Benjamin: Beyond the Dawn (feat.Terence Blanchard) + Right Now (feat.Bilal & Kassa Overall) (Artwork) –    Ami Taf Ra: How I Become A Madman (feat.Kamasi Washington) (Brainfeeder) –   Ezra Collective: Only Love (feat.Pa Salieu) (Partizan) –  Chris Potter: Sister Annie (Edition) –   Irreversible Entanglements: Panamanian Fight Song (Impulse!) –  Harriett Tubman feat, Georgia Anne Muldrow: Flowers (Pi Recordings) –  Steven Bernstein & Millennial Territory Orchestra: Family Affair (feat.Anthony Hegarty) (Royal Potato Family) –  Chuck Bergeron & Sheila Jordan: Fair Weather (Summit) –  Paolo Angeli & Tenore Murales de Orgosolo (ReRec) –  Julie Driscoll with Brian Auger & The Trinity: This Wheel’s On Fire (Polydor) –  Karin Krog: Blue Eyes (feat.Dexter Gordon) (Sonet) –  Sonny Rollins & Coleman Hawkins: Summertime (RCA) –  Dizzy Gillespie: You Know That I Know (feat.Sonny Rollins & Sonny Stitt) (Verve) –   Sonny Rollins: There Will Never Be Another You (feat,Don Cherry) (RCA) –   Clifford Brown & Max Roach 5t: Take The A Train (Lone Hill) –  Miles Davis: Move (Blue Note) –  S.Rollins: In A Sentimental Mood (Okeh) –  Thelonious Monk: Brilliant Corners (Riverside) –  Jim Hall & joey Baron: St.Thomas (ArtistShare) –  Pat Martino: Oleo (Blue Note)