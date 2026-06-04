Round Midnight del 3 giugno 2026

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ROUND MIDNIGHT 03-06-2026
Album della Settimana > Emmet Cohen: “Universal Truth” (Mack Avenue) –
TRACKLIST >>> Clifford Brown & Max Roach 5t: Round Midnight (Live Cotton Club 56 – Lone Hill) – Dizzy Gillespie: Swing Low, Sweet Cadillac (Verve) – Emmet Cohen: My Funny Valentine + Well You Needn’t + Blue Train (Mack Avenue) – Miles Davis: So What (Live Antibes 63 – Columbia) – Lakecia Benjamin: Beyond the Dawn (feat.Terence Blanchard) + Right Now (feat.Bilal & Kassa Overall) (Artwork) – Ami Taf Ra: How I Become A Madman (feat.Kamasi Washington) (Brainfeeder) – Ezra Collective: Only Love (feat.Pa Salieu) (Partizan) – Chris Potter: Sister Annie (Edition) – Irreversible Entanglements: Panamanian Fight Song (Impulse!) – Harriett Tubman feat, Georgia Anne Muldrow: Flowers (Pi Recordings) – Steven Bernstein & Millennial Territory Orchestra: Family Affair (feat.Anthony Hegarty) (Royal Potato Family) – Chuck Bergeron & Sheila Jordan: Fair Weather (Summit) – Paolo Angeli & Tenore Murales de Orgosolo (ReRec) – Julie Driscoll with Brian Auger & The Trinity: This Wheel’s On Fire (Polydor) – Karin Krog: Blue Eyes (feat.Dexter Gordon) (Sonet) – Sonny Rollins & Coleman Hawkins: Summertime (RCA) – Dizzy Gillespie: You Know That I Know (feat.Sonny Rollins & Sonny Stitt) (Verve) – Sonny Rollins: There Will Never Be Another You (feat,Don Cherry) (RCA) – Clifford Brown & Max Roach 5t: Take The A Train (Lone Hill) – Miles Davis: Move (Blue Note) – S.Rollins: In A Sentimental Mood (Okeh) – Thelonious Monk: Brilliant Corners (Riverside) – Jim Hall & joey Baron: St.Thomas (ArtistShare) – Pat Martino: Oleo (Blue Note)