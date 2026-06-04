www.controradio.it Funaro, regolamento stop nuovi affitti brevi turistici è per tutela Firenze e collettività Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Il regolamento sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici “non è statico, cambierà nel tempo. Non abbiamo nessuna intenzione di inserire misure punitive ma” vogliamo “mettere in campo misure per la nostra città e per la sua tutela”, questa “regolamentazione si inserisce in un percorso che vogliamo fare di valorizzazione e incentivo per avere sempre più abitazioni dell’amministrazione comunale e per i nostri cittadini. Dall’altra parte andiamo a fare un lavoro sugli sgravi fiscali per chi decide di passare da affitti brevi a affitti lunghi: sappiamo benissimo che” su questa misura non c’è stata “una grande attrattività, bisogna saper dire dove le cose hanno funzionato e dove ci sono elementi di criticità sui quali dobbiamo lavorare di più”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenendo in Consiglio comunale nel giorno in cui si vota appunto la delibera sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici anche fuori dall’area Unesco.

“Possiamo mettere in campo nuove misure che possano dare attenzione ai proprietari che legittimamente fanno delle scelte ma soprattutto per fare in modo che ci siano affitti sostenibili per i nostri cittadini”, ha aggiunto la sindaca. Funaro ha ricordato le recenti sentenze del Tar che dicono che “l’interesse generale della tutela della città viene prima di qualsiasi altra cosa, i Comuni devono mettere in campo tutti gli strumenti possibili per governare il fenomeno a livello cittadino”.