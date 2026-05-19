www.controradio.it Road to Europa Project Week 2026, intervista a Vito Cellamaro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:43 Share Share Link Embed

Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 10, presso il Palazzo degli Affari di Firenze Fiera, l’evento “Road to EUPW2026 – Comunicare con i progetti europei”, talk di anteprima di Europa Project Week 2026, il primo grande festival italiano sui progetti europei, per rendere l’Europa più vicina e coinvolgente per giovani, cittadini, imprese e associazioni. Una nuova narrazione per mostrare l’impatto dei programmi UE in modo più diretto, accessibile e moderno.

L’incontro nasce come tappa di avvicinamento alla manifestazione principale, che si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, dal 20 al 22 ottobre 2026 e sarà un Expo-Forum nazionale articolato in aree tematiche, talk, workshop, momenti di networking, presentazioni di progetti e percorsi di formazione specialistica. Uno step fondamentale – nel racconto che condurrà alla prima edizione di ottobre – per iniziare a capire cosa hanno in mente di realizzare gli organizzatori in questo nuovo format di expo-forum che promette di rivoluzionare il modo di fare comunicazione dei progetti europei.

Obiettivo: costruire concretamente un nuovo spazio aperto dedicato all’Europa con al centro i territori e le persone, le loro sfide ed i loro successi. Con i progetti, le comunità, le istituzioni, le scuole, le imprese, le università ed i cittadini – soprattutto i giovani – protagonisti al centro della scena.

Il tema scelto, “Comunicare con i progetti europei”, rappresenta il filo conduttore di tutta l’iniziativa.

Giustina Terenzi ha intervistato Vito Cellamaro, direttore e ideatore di Europa Project Week.