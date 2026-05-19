www.controradio.it Arriva "Reclaim" il Festival del Cospe in contemporanea in 4 città Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Rivendicare, riprendersi, recuperare. In una parola, RECLAIM . È questo è il titolo del Festival COSPE che si svolgerà in contemporanea a Firenze, Bologna, Capetown e Cali il 22 e il 23 maggio 2026.

Al centro dei dibattiti che nel capoluogo toscano si terranno presso Impact Hub e spazio Alfieri, periferie, attivismi, giovani e movimenti di liberazione. La prima edizione del Festival è stata presentata in Palazzo Vecchio.

Quattro città in dialogo, due giorni di incontri e oltre 50 ospiti per ripartire dalle periferie – geografiche, politiche, sociali- e riportare al centro del dibattito attivismi, forme di espressione e realtà solidali ed ecologiste ingiustamente marginalizzate. Tra gli ospiti di Firenze: i giornalisti Cecilia Sala e Marco Damilano, Giammarco Sicuro, Veronica Fernandes, il cooperante Alberto Trentini, l’attrice Margherita Vicario, la divulgatrice ambientale Silvia Moroni.

Il Festival si inaugura venerdì 22 maggio alle 16.30 a Impact Hub (via Panciatichi, 16, Firenze) con tutti i sindaci e rappresentanti istituzionali dalle quattro città in collegamento: una staffetta ideale che collega quattro territori uniti dall’impegno di COSPE, per poi proseguire in contemporanea con panel, laboratori e spettacoli.

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Anna Meli presidente del Cospe