Presentata la IX edizione del La città dei lettori. Nel segno di Carrère

Kiran Desai, Concita De Gregorio, Csaba Della Zorza e Lella Costa: sono solo alcuni degli ospiti principali che animeranno la nona edizione de La Città dei Lettori, il festival letterario che da mercoledì 3 a domenica 7 giugno 2026 porterà nel capoluogo toscano alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. L’anteprima al Teatro della Pergola con Emmanuel Carrère, sicuramente tra le penne contemporanee più raffinate e significative. La manifestazione di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS, c vedrà in tutto 40 eventi con 75 ospiti in 5 giorni di incontri, presentazioni, talk e reading. Sede principale come sempre Villa Bardini, dove il festival incrocerà la mostra fotografica “Firenze ’50 ’60 ’70”.
Domenico Guarino ha raccolto la Voce di Gabriele Ametrano, direttore artistico del festival e Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione Cassa di Risparmio Firenze