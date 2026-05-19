www.controradio.it Presentata la IX edizione del La città dei lettori. Nel segno di Carrère Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

Kiran Desai, Concita De Gregorio, Csaba Della Zorza e Lella Costa: sono solo alcuni degli ospiti principali che animeranno la nona edizione de La Città dei Lettori, il festival letterario che da mercoledì 3 a domenica 7 giugno 2026 porterà nel capoluogo toscano alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. L’anteprima al Teatro della Pergola con Emmanuel Carrère, sicuramente tra le penne contemporanee più raffinate e significative. La manifestazione di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS, c vedrà in tutto 40 eventi con 75 ospiti in 5 giorni di incontri, presentazioni, talk e reading. Sede principale come sempre Villa Bardini, dove il festival incrocerà la mostra fotografica “Firenze ’50 ’60 ’70”.

INFO www.lacittadeilettori.it

Domenico Guarino ha raccolto la Voce di Gabriele Ametrano, direttore artistico del festival e Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione Cassa di Risparmio Firenze