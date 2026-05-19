www.controradio.it La Cooperazione in Festa 2026, intervista a Irene Mangani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:41 Share Share Link Embed

Torna “La Cooperazione in Festa” la rassegna organizzata da Legacoop Toscana con oltre 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Dal 20 al 23 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze, attualità, diritti, partecipazione, cultura e sport sono i temi al centro dell’edizione. Tra gli ospiti Mauro Berruto, Pier Luigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini, oltre ai concerti di Nobraino e Loren.

Mirco Roppolo ha intervistato la Vice-Presidente di Legacoop Toscana Irene Mangani.