Torna “La Cooperazione in Festa” la rassegna organizzata da Legacoop Toscana con oltre 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Dal 20 al 23 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze, attualità, diritti, partecipazione, cultura e sport sono i temi al centro dell’edizione. Tra gli ospiti Mauro Berruto, Pier Luigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini, oltre ai concerti di Nobraino e Loren.
Mirco Roppolo ha intervistato la Vice-Presidente di Legacoop Toscana Irene Mangani.
La Cooperazione in Festa 2026, intervista a Irene Mangani
Torna “La Cooperazione in Festa” la rassegna organizzata da Legacoop Toscana con oltre 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Dal 20 al 23 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze, attualità, diritti, partecipazione, cultura e sport sono i temi al centro dell’edizione. Tra gli ospiti Mauro Berruto, Pier Luigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini, oltre ai concerti di Nobraino e Loren.