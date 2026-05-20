www.controradio.it Minori denunciati a Siena. Lio (Pd Toscana): “Non basta indignarsi" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:01 Share Share Link Embed

“Le tredici denunce a carico di minorenni per detenzione di armi, istigazione all’odio razziale e possesso di materiale pedopornografico emerse dall’indagine della Digos di Siena e della Procura per i minorenni di Firenze sono un fatto gravissimo che non possiamo permetterci di ignorare. Non siamo di fronte al semplice disagio giovanile, ma alle conseguenze concrete di un clima culturale e politico che troppo spesso ha normalizzato linguaggi di odio, violenza ed esclusione” dichiara Stefania Lio, vicesegretaria del Pd Toscana.

“La destra italiana e toscana deve prendere le distanze in modo netto e inequivocabile da ogni forma di estremismo, da ogni linguaggio che alimenta odio verso chi è diverso e da ogni retorica che, anche indirettamente, finisce per legittimare la violenza” conclude Lio.



Stefania Lio