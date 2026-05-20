www.controradio.it Mafie, Fondazione Caponnetto "A Prato ci sono terre di nessuno. Appello ai candidati" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:55 Share Share Link Embed

L’attenzione sulla criminalità organizzata deve restare alta e chi si candida a sindaco deve essere inavvicinabile rispetto ai tentativi di infiltrazione, specie- nel caso di Prato- della mafia cinese. In particolare la classe politica è chiamata a contrastare quel radicamento che avrebbe trasformato alcuni quadranti della città in “terre di nessuno”. È questo in sostanza il ragionamento di Salvatore Calleri, presidente della fondazione Caponnetto, durante la presentazione di un focus dedicato alla criminalità organizzata e la mafia a Prato. A pochi giorni dalle elezioni amministrative la fondazione ha deciso di presentare un corposo rapporto alla maniera di un contributo al dibattito pubblico per tutti i candidati sindaci.



Salvatore Calleri, Fondazione Caponnetto