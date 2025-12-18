Rimezzano: Tar ‘rimanda’ a settembre il ricorso dei cittadini

ll Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti della valle di Rimezzano contro le previsioni del nuovo Piano strutturale e del Piano operativo del Comune di Bagno a Ripoli che consentono l’ampliamento della sede dell’International School of Florence, ospitata in via del Carota. La sentenza, pronunciata dalla Prima sezione del Tribunale amministrativo, conferma la legittimità delle scelte pianificatorie approvate dal Consiglio comunale nel luglio 2023. Tuttavia la nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Pignotti, ha recentemente respinto il progetto presentato dell’Isf, ritenendolo incompatibile con la propria visione di sviluppo urbanistico.

Neri Fadigati Associazione Valle di Rimezzano