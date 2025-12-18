Il consiglio comunale di Firenze ha approvato la risoluzione per ospitare in Palazzo Vecchio un convegno, un evento pubblico dedicato alle attività di Francesca Albanese come relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. La risoluzione era stata proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune che ai nostri microfoni fa il punto sulla vicenda e anche sugli atti che sono stati bocciati come un ordine del giorno, dal titolo ‘Chiedere la chiusura del Consolato onorario di Israele e il cambio della presidenza della Fondazione Meyer’, e quindi legato al console Marco Carrai.
Albanese, consiglio comunale di Firenze approva convegno su suo report
