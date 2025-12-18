    Albanese, consiglio comunale di Firenze approva convegno su suo report

    FRANCESCA ALBANESE GIURISTA
    Albanese, consiglio comunale di Firenze approva convegno su suo report
    Il consiglio comunale di Firenze ha approvato la risoluzione per ospitare in Palazzo Vecchio un convegno, un evento pubblico dedicato alle attività di Francesca Albanese come relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. La risoluzione era stata proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune che ai nostri microfoni fa il punto sulla vicenda e anche sugli atti che sono stati bocciati come  un ordine del giorno,  dal titolo ‘Chiedere la chiusura del Consolato onorario di Israele e il cambio della presidenza della Fondazione Meyer’, e quindi legato al console Marco Carrai.