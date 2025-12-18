www.controradio.it Albanese, consiglio comunale di Firenze approva convegno su suo report Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:51 Share Share Link Embed

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato la risoluzione per ospitare in Palazzo Vecchio un convegno, un evento pubblico dedicato alle attività di Francesca Albanese come relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. La risoluzione era stata proposta da Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune che ai nostri microfoni fa il punto sulla vicenda e anche sugli atti che sono stati bocciati come un ordine del giorno, dal titolo ‘Chiedere la chiusura del Consolato onorario di Israele e il cambio della presidenza della Fondazione Meyer’, e quindi legato al console Marco Carrai.