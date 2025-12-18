L’hanno chiamato “Win for Italia Team”, “Vinci per la nazionale italiana”. In manovra spunta l’ennesimo gioco d’azzardo di Stato per sistemare il bilancio traballante del Coni, che perde milioni ogni anno. È una delle misure previste nell’ultimo pacchetto di riformulazioni alla Legge di Bilancio arrivata in commissione al Senato. Questa mattina ne parliamo in collegamento audio video con la Controradio Tv con Andrea Bigalli referente Libera Toscana e Armando Zappolini portavoce nazionale della campagna “Mettiamoci in gioco”.
Il Governo vuole coprire i debiti del Coni con il gioco d’azzardo
/
RSS Feed