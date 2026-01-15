www.controradio.it Rigassificatore Piombino e aeroporto: intervista a Lorenzo Falchi (Avs) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:30 Share Share Link Embed

“Approvata la nostra mozione che impegna la Giunta a fare tutto il possibile per far rispettare il termine di luglio 2026 per lo spostamento del rigassificatore da piombino e la realizzazione delle opere di compensazione” commentano i consiglieri Diletta Fallani, Lorenzo Falchi e Massimiliano Ghimenti del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Regionale. “Siamo estremamente preoccupati da quanto emerso in merito alla richiesta già avanzata da parte di Snam di una proroga, segno che si sta preparando da tempo un’operazione molto grave nei confronti della Toscana” proseguono i tre consiglieri. “Le promesse fatte alla città e alla Toscana sono precise e il termine scade a luglio: il Governo spieghi al nostro territorio cosa intende fare una volta per tutte smettendo di nascondersi”.

Con Falchi commentiamo insieme anche gli ultimi sviluppo della vicenda dell’ampliamento dell’ aeroporto di Peretola a partire dalla presentazione da parte dell’Università di un ricorso al Tar contro il progetto di potenziamento.