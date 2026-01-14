Mingardi (iulm): "si respira aria da prima guerra mondiale, pace unica opzione"
“I pacifisti non sono dei poveri illusi, anzi, sono quelli che hanno ben chiare le conseguenze del disastro che la guerra produce” dice Alberto Mingardi, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università Iulm di Milano, direttore dell’ Istituto Bruno Leoni. Che denuncia un pericolo clima bellicista soprattutto tra i cosiddetti intellettuali e tra gli editorialisti dei media. lo abbiamo intervistato (PRIMA PARTE)