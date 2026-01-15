L’edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo, è in corso a Firenze dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso, principale piattaforma mondiale per la moda maschile con oltre 750 brand (47% esteri) che presentano le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027. La filiera moda italiana tocca il “plateau più basso” con una perdita di 13-15 miliardi in due anni, mentre Pitti resta crocevia globale (750 brand, 350 buyer), ma pesa la crisi. Ne parliamo questa mattina anche in video sui nostri social con la Controradio Tv con i nostri ospiti: l’AD di Pitti Raffaello Napoleone, Matteo Minà giornalista (Milano Finanza), docente ed esperto di moda, e con una dichiarazione della Sindaca di Firenze Sara Funaro.
Pitti Uomo 109, l’edizione della ripresa?
